Vali Yılmaz'dan Malatya için geçmiş olsun mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Geçmiş olsun Malatya. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, devletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
