Vali Yılmaz: "1992'de Hocalı'da yaşananlar bir insanlık suçudur"

Hocalı Katliamı ile ilgili mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "1992'de Hocalı'da yaşananlar bir insanlık suçudur" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, 26 Şubat 1992'de gerçekleşen Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Masum sivillerin uğradığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha derin bir acıyla hatırladıklarını belirten Vali Yılmaz, 1992'de yaşananların insanlık suçu olduğunu vurguladı. Yılmaz'ın mesajında, "Kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alındığı bu katliam, vicdanı olan herkesin yüreğini dağlamaya devam ediyor. Bu acı, yalnızca Azerbaycan'ın değil, Türk milletinin ortak yarasıdır. Tarihin karanlık sayfalarına yazılan bu vahşet, insanlığın utancı olarak hafızalarda kalmalıdır. Hocalı'da yitirilen her can için yüreğimiz yanıyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı