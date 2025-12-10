Haberler

Okuldaki asansör engelini vali kaldırdı

Okuldaki asansör engelini vali kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da engelli olduğu için online eğitim alan 15 yaşındaki Faruk Uğuz, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle okuluna kavuştu. Engelli asansörü yapılarak eğitimine sınıf ortamında devam etmesi sağlandı.

Afyonkarahisar'da engelli olduğu için online eğitimi alan 15 yaşındaki genç Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın devreye girmesi ile okula yapılan engelli asansörü sonrası eğitimine sınıf ortamında devam edecek.

Vali Yiğitbaşı, bu kez engelli öğrenci Faruk Uğuz'un yüzünü güldürdü. Bedensel engeli nedeniyle eğitimine evden online devam etmesi uygun görülen 9.'ncu sınıf öğrencisi Faruk Uğuz'un okula gidebilmesi için annesi Ayşenur Uğuz Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ulaşarak engelli asansörü talebinde bulundu.

Annenin talebinin ardından Vali Doç. Dr. Kübra Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda Kocatepe Anadolu Lisesine kapalı engelli asansörü yapılarak Faruk için engeller kaldırıldı.

Çok istediği okul sıralarına yeniden kavuşan Faruk Uğuz ile ailesi, destekleri ve duyarlılığı nedeniyle Vali Yiğitbaşı'na teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title