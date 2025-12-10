Okuldaki asansör engelini vali kaldırdı

Afyonkarahisar'da engelli olduğu için online eğitimi alan 15 yaşındaki genç Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın devreye girmesi ile okula yapılan engelli asansörü sonrası eğitimine sınıf ortamında devam edecek.

Vali Yiğitbaşı, bu kez engelli öğrenci Faruk Uğuz'un yüzünü güldürdü. Bedensel engeli nedeniyle eğitimine evden online devam etmesi uygun görülen 9.'ncu sınıf öğrencisi Faruk Uğuz'un okula gidebilmesi için annesi Ayşenur Uğuz Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ulaşarak engelli asansörü talebinde bulundu.

Annenin talebinin ardından Vali Doç. Dr. Kübra Yiğitbaşı'nın talimatları doğrultusunda Kocatepe Anadolu Lisesine kapalı engelli asansörü yapılarak Faruk için engeller kaldırıldı.

Çok istediği okul sıralarına yeniden kavuşan Faruk Uğuz ile ailesi, destekleri ve duyarlılığı nedeniyle Vali Yiğitbaşı'na teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR