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Vali Yiğitbaşı'ndan Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Vali Yiğitbaşı'ndan Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, afyona yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'a yeni atanan İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'u ziyaret ederek 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Emniyet Müdür Yardımcıları Emin Topçu, Erdal Yanık, Ercan Kıyaslı, Halil İbrahim Küpeli, Bülent Ermiş ile bir süre görüşen Vali Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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