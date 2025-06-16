Vali Yiğitbaşı, Gençlerle Kütüphanede Buluştu

Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Op. Dr. Selim Yiğitbaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile birlikte Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde gece saatlerinde incelemelerde bulundu.

Saat 22.00'de gerçekleşen ziyarette, gençlerin özellikle sınav dönemlerinde akşam saatlerinde kütüphaneden faydalanma talepleri yerinde gözlemlendi. Vali Yiğitbaşı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala kütüphanede ders çalışan öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden ve başarı dileklerini ileten Vali Yiğitbaşı, eğitim sürecinde gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Ziyaret sırasında kütüphanenin fiziki koşulları ve çalışma saatlerine ilişkin bilgiler de değerlendirildi. Vali Yiğitbaşı'nın bu anlamlı ziyareti, öğrenciler arasında memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR