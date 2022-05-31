Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı - Haberler

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Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve güvenin temini noktasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve güvenin temini noktasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na bilgi verdi.

Yaklaşık 3 hafta önce Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Vali Yiğitbaşı, temasları çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı'nı, Temiz ve beraberindeki şube müdürlüğü karşıladı. Karşılamanın ardından Temiz öncülüğündeki personellerle toplantı yapan Vali Yiğitbaşı, asayiş ve güvenin temini noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Toplantının kentte huzur ve güveninin sağlanması noktasında iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Ali Temiz Karahisar Asayiş Yerel Haberler

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