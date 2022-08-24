Vali Yardımcısı Şahin, Rektör Aldemir ile görüştü Yerel Haberler Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e veda ziyaretinde bulundu. Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ADÜ bilimsel çalışmalarının önemli noktalara ulaştığını söyleyerek ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e emeklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulunmasıyla ziyaret sona erdi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Cemal Şahin Efeler Selçuk Aydın Yerel Haberler

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