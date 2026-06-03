Aydın Valisi Varol, Gençlik Caddesi'nde esnafla buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Gençlik Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesi Gençlik Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek gezen Vali Varol, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Varol, hem esnaf hem de vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Talepleri dinleyen ve görüş alışverişinde bulunan Varol, Aydınlı hemşehrilerine sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Varol'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı