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Vali Ustaoğlu’dan ameliyat olan şehit annesine geçmiş olsun ziyareti

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Vali Ustaoğlu’dan ameliyat olan şehit annesine geçmiş olsun ziyareti
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ameliyat olan şehit annesine geçmiş olsun ziyareti yaparak, sağlığı hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ameliyat olan şehit annesine geçmiş olsun ziyareti yaparak, sağlığı hakkında bilgi aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Şehit Ord. Astsb. Kd. Çvş. Ersin Erbil'in annesi Sebat Erbil'i geçirdiği ameliyatın ardından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Sebat Erbil ile bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine acil şifalar temenni etti. Şehit ailelerinin devletin ve milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şehit Ersin Erbil'i rahmet, minnet ve şükranla anan Vali Ustaoğlu, Sebat Erbil'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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