Vali Ustaoğlu, 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerini ve Ailelerini Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz şehitleri Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in Burhaniye'deki kabrini ve ailesini, ardından şehit Timur Aktemur'un ailesini ziyaret etti. Ziyaretlerde şehitler dualarla anıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Burhaniye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Ustaoğlu, ilk olarak 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in Burhaniye'de bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehidi rahmet ve minnetle anan Ustaoğlu, daha sonra Mustafa Serin'in ailesiyle bir araya gelerek aile fertleriyle görüştü.

Ziyaret kapsamında şehit ailelerinin talep ve görüşlerini dinleyen Vali Ustaoğlu, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Vali Ustaoğlu, Burhaniye programı kapsamında ayrıca 15 Temmuz şehidi Timur Aktemur'un ailesini de evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Ustaoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, 15 Temmuz şehitlerinin vatan ve millet uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmayacağı ifade edilirken, şehit ailelerine destek mesajı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı