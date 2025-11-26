Vali Uğur Turan, Sevgi Evlerindeki Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ın eşliğinde Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Vali Uğur Turan ve Nihal Turan, İl Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte geldiği sevgi ellerinde devlet şefkatine emanet edilen çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet erip, onlarla keyifli vakit geçirdi.

Sevgi evlerinde kalan çocukların mutluluğu ve geleceğe güvenle bakmaları adına gösterilen tüm emeklere teşekkür eden Vali, onlara sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ