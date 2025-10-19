Mersin Valisi Toros, Muhtarlar Günü'nde Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Mersin Valisi Atilla Toros, '19 Ekim Muhtarlar Günü' vesilesiyle düzenlenen programda, kent genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Vali Toros, muhtarlık kurumunun köklü bir tarihe ve güçlü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, "Muhtarlık kurumu bir yönetim biriminden öte, millet iradesinin bir tecellisidir. Vatandaşımızın sesi, demokrasimizin kalbidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da muhtarlara verdiği önemi vurgulayan Vali Toros, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Muhtar, bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir.' Bu anlayış doğrultusunda Cumhurbaşkanımız, demokrasimizin 'uç beyleri' olarak nitelendirdiği muhtarlarımızı her alanda desteklemiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Atilla Toros, konuşmasının sonunda ebediyete irtihal eden tüm muhtarları rahmetle andı ve görev başındaki tüm muhtarların '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, "Sizleri en derin duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - MERSİN