Çanakkale Valisi Bayram Namazını Kıldı ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Şehitler Camiinde Ramazan Bayramı namazını vatandaşlarla beraber kıldı. Vali Toraman namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti ve bayramlarını tebrik etti. Vali Toraman, bayramın ülkeye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı