Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Tavlı ve eşi, şehit annesi ve ailesiyle birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı. Vali Tavlı, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Gülbahar Çayıroğlu'nun Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti. İftar programında, şehit Umut Bulut başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için dualar edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı