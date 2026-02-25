Haberler

Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı

Vali Tavlı, şehit ailesiyle iftar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un ailesiyle iftarda bir araya geldi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, şehit Piyade Er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Tavlı ve eşi, şehit annesi ve ailesiyle birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı. Vali Tavlı, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Gülbahar Çayıroğlu'nun Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti. İftar programında, şehit Umut Bulut başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için dualar edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Siirt'te öğrenciler 'Kabe'de Hacılar' ilahisine hep birlikte eşlik etti

Son günlerde dillerden düşmüyor! Öğrenciler hep birlikte eşlik etti
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı