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Samsun Valisi Engelli Vatandaşlara Destek Olmanın Toplumsal Bir Sorumluluk Olduğunu Hatırlattı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, engelli vatandaşlara destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, engelli vatandaşlara destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Türkiye Sakatlar Derneği(TSD) Samsun Şubesini ziyaret ederek, engellilerle bir araya geldi, çay içip sohbet etti. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle açıklamada bulunan Vali Tavlı, "Engelli kardeşlerimize destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, bu haftanın kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Esnafları ziyaret etti, şehit çocuklarını sevindirdi

Vatandaşlar ile sık sık bir araya gelerek onların hal ve hatırlarını soran Vali Tavlı, taksi durakları, eczaneler ve esnafları ziyaret ederek onlardan bilgi aldı, problem ve taleplerini dinledi.

Şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek çocuklarına çeşitli hediyeler veren Vali Tavlı, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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