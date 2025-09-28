Vali Taşolar, Yangını İhbar Eden Poyraz Emir Belli'yi Ziyaret Etti

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, iki ay önce çıkan orman yangınını ihbar eden Poyraz Emir Belli ile bir araya geldi. Emir'i öperek duyarlılığı için teşekkür eden Vali Taşolar, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında 18.8 hektarlık alan zarar görmüştü. Yayladaki evlerinin bahçesinde oynayan Poyraz Emir Belli, yangının başlangıcında çıkan dumanları fark ederek ailesine haber vermişti. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmüştü.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Poyraz Emir ile bir araya geli. Vali Taşolar, Poyraz Emir'e duyarlılığı için teşekkür etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Vali Taşolar, "Sizi bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yaz Poyraz Emir'in dikkati ve ailesine haber vermesiyle birlikte büyük bir yangının önüne geçildi. Alkışlar Poyraz Emir'e" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI