Vali Su, Erdemli'de muhtarlarla buluştu

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli ilçesinde muhtarlarla toplantıya katıldı, vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Erdemli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Erdemli Kaymakamı Avni Kula'nın yanı sıra, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bölge müdürleri, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Vali Su, muhtarların sorunlarını dinlemek ve mevcut problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsiyoruz. İlçelerimizin mahallelerinin sorunlarını en iyi muhtarlarımız bilir ve mahallelerde bizim gözümüz, kulağımız ve ellerimiz siz değerli muhtarlarımızsınız. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapıları vatandaşlarımıza hizmet için her zaman açık ve tüm görevliler 7/24 görevinin başındadır" dedi.

Toplantıda muhtarların dilek ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Su, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine gerekli talimatı verdi. İlçede yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasının ardından tamamlandı.

Vali Su, vatandaşlarla da bir araya geldi

Vali Su, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşmak, vatandaşların talep ve isteklerini, şikayet ve önerilerini doğrudan dinlemek amacıyla vatandaşlarla da bir araya geldi. Toplantıya katılan vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Su, kendisine iletilen konular, talep ve isteklerle ilgili çözümler üretmek için ellerinden gelen gayreti bütün kurumlarla birlikte göstereceklerini ifade etti. - MERSİN