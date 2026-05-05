Vali Sözer Hıdırellez şenliklerine katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Hıdırellez şenliklerine katıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Köyü ile Söğüt ilçesine bağlı Kayabalı Köyü'nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Şenliklerde vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, Hıdırellez'in birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Köylerde yaşatılan bu köklü geleneğin kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sözer, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde vatandaşlarla hasbihal eden Vali Faik Oktay Sözer, "Hıdırellez, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kültürel değerlerimizi yaşatan önemli bir gelenektir. Bu güzel etkinliklerde vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı