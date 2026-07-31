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Vali Sözer hafız adaylarıyla bir araya geldi

Vali Sözer hafız adaylarıyla bir araya geldi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, hafız adaylarıyla bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, hafız adaylarıyla bir araya geldi.

Vali Sözer, Bilecik Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Soğukpınar Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin hafızlık süreci ve günlük çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Sözer, hafızlık yolunda gösterdikleri azim ve gayretten dolayı kendilerini tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve anlamanın önemine dikkat çeken Vali Sözer, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan eğitimcilere de teşekkür etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve onun rehberliğinde bir hayat sürmek büyük bir gayret ve fedakarlık gerektiriyor. Hafızlık yolunda emek veren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Evlatlarımızın yetişmesinde özveriyle görev yapan hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Rabbim hafız adaylarımıza zihin açıklığı, sağlık ve muvaffakiyet nasip etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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