Vali Sözer 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bayram mesaisi yapan personelle buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personeli ziyaret etti. Vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan personelin bayramını tebrik eden Vali Sözer, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kamu hizmetleri açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Vali Sözer, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bayram süresince artan çağrılara hızlı ve etkin şekilde müdahalenin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın ihtiyaç anında en hızlı şekilde ulaşabildiği önemli bir hizmet noktasıdır. Bayramda da büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı