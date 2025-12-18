Haberler

Vali Sözer 112 ve GAMER' de incelemelerde bulundu

Vali Sözer 112 ve GAMER' de incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'de yürütülen çalışmaları inceleyerek, acil durumlarda hızlı müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) inceleyerek yetkililerden kurumların işleyişi ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında görevi başındaki personelle bir araya gelen Vali Sözer, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Vali Sözer, "Acil durumlarda hızlı ve koordineli müdahale hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımıza kesintisiz ve etkin hizmet sunan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
