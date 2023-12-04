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Vali Selçuk Aslan, Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafeyi ziyaret ederek hasbihal etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafeyi ziyaret ederek hasbihal etti.

Düzce Belediyesi BELTUR tarafından çalıştırılan Kusursuz Kafe'de hizmet veren özel bireyler hafta sonu Vali Selçuk Aslan'ı ağırladı. Kefe çalışanlarıyla yakından ilgilenen Vali Aslan, "Özel kardeşlerimizin çalıştığı Kusursuz Kafe'yi ziyaret ettik. Kardeşlerimizle hasbihal ederek, İstanbul'da sundukları gösteri için tebrik ettik, başarı dileklerimizi ilettik" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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