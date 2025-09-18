Vali Özkan: 'Şehitlerimiz ve gazilerimiz birliğimizin harcıdır'

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehit ve gazilerin gösterdiği kahramanlıkların daima hafıza ve gönüllerde olacağını ifade ederek, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz birliğimizin harcıdır" dedi.

Vali Vahdettin Özkan ve eşi Dr. Ruhan Özkan, Gazi Tahsin Sağır ve ailesi ile Şehit Timuçin Aladağ'ın babası Recep Aladağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazi ve şehit babasıyla sohbet eden Vali Özkan, şehitlerin ve gazilerin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlığın, milletin hem hafızasında hem de gönlünde daima yaşayacağını vurguladı.

Vali Özkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu fedakarlık, bu toprakları bize vatan kılan ruhun kendisidir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz birliğimizin harcıdır. Maneviyatlarına her daim ihtiyacımız vardır, onların emanetlerine hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" - MANİSA