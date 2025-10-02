Vali Osman Varol, Gerger'de Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gerger ilçesine bağlı Gölyurt (Tillo) Köyü Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında karakolun sorumluluk bölgesinde yürütülen genel asayiş uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, jandarma personelinin çalışmalarıyla yakından ilgilendi. Düzenlenen ziyarette Vali Varol'a, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman eşlik etti.

Milletin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan jandarma personeliyle sohbet eden Vali Varol, kendilerine görevlerinde başarılar dileyerek muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Vali Varol, "Asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden güç alarak, ilimizin dört bir yanında fedakarca görev yapan jandarma personelimize çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN