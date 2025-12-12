Haberler

Vali Çiftçi'den Kızılay'a ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Erzurum Şubesini ziyaret ederek başkan Dr. Hüseyin Bekmez'den il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez'den Kızılay'ın il genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Türk Kızılay Erzurum Şubesi yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Vali Çiftçi'ye e Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Ahmet Polat ile Protokol Şube Müdür V. Yunus Aktürk eşlik etti. - ERZURUM

