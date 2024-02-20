Vali Mustafa Çiftçi, Sefa Güloğlu'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi

Erzurumlu 7. Sınıf öğrencisi Sefa Güloğlu cuma namazı çıkışı düşerek ayağını kırdı. Vali Mustafa Çiftçi Sefa'nın evine giderek ona geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz hafta cuma namazı sonrası düşerek ayağı kırılan Aziziye Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Sefa Güloğlu'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden kendisi ile iletişim kurarak tanışmak istediğini belirten Sefa'nın isteğini kabul eden Vali Çiftçi, Sefa ve ailesiyle bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi, Sefa'nın bir an önce iyileşerek derslerine dönmesi temennisinde bulundu. Ziyarete, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu eşlik etti. - ERZURUM