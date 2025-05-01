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Vali Mustafa Çiftçi, Aşkale Kaymakamı ve Muhtarları Kabul Etti

Vali Mustafa Çiftçi, Aşkale Kaymakamı ve Muhtarları Kabul Etti
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ile birlikte Aşkale ilçesinin muhtarlarını makamında kabul etti. Ziyarete çeşitli mahallelerin muhtarları katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk'ü ve Aşkale ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarını makamında kabul etti.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk'e ziyaretleri esnasında Muhtarlar Derneği Başkanı Erkan Kırkpınar, Düzyurt Mahallesi Muhtarı Yavuz Maral, Akören Mahallesi Muhtarı Murat Fırat, Dağyurdu Mahallesi Muhtarı Adnan Kaya, Gölören Mahallesi Muhtarı Turan Kaplan, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Mürsel Karapınar, Çayköyü Mahallesi Muhtarı Binali Tolu eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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