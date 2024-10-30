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Vali Musa Işın, Milli Mücadele kahramanlarının torunlarını ağırladı

Vali Musa Işın, Milli Mücadele kahramanlarının torunlarını ağırladı
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Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Mücadele'nin kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı'nın torunlarını makamında ağırladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Milli Mücadele'nin kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı'nın torunlarını makamında ağırladı.

Dumlupınar Şehitliği'nde "Baba Oğul" anıtı bulunan kahramanların akrabaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Kütahya'ya, dedelerinin şehit düştüğü toprakları ziyaret etmek için geldi.

Vali Işın, ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiği konuklarına sağlık ve esenlik temennilerinde bulundu. Çetmili Kara Ali Çavuş'un torunları Dursun Gökoğlu, Sabri Gökoğlu, Erkan Gökoğlu ve Tamer Gökoğlu, Vali Işın'a nazik kabulünden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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