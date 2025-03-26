Vali Musa Işın, Gençlerle Ramazan Sahurunda Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle paylaşmak ve onlarla sohbet etmek amacıyla, Hezar Dinari KYK Yurdu'nda kalan erkek öğrencilerle sahur programında bir araya geldi.

Programa, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de katıldı.

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Işın, gençlerin inançlı, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, "Sizleri inançlı görmek bizleri çok sevindiriyor. Bizim istediğimiz gençlik, dinine bağlı, Peygamberimizin izinden giden, Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edinen, vatanına ve milletine aşık bir gençliktir. Devletimizin ve milletimizin arzu ettiği gençlik budur" dedi.

Geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirten Vali Işın, öğrencilere her zaman destek olacaklarını ifade ederek, kapılarının her daim açık olduğunu söyledi.

Program, sahur yemeğinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KÜTAHYA