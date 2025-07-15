Vali Musa Işın'dan 15 Temmuz mesajı: 'Bu destanı gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi'

Kütahya Valisi Musa Işın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Vali Işın, mesajında, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin milletin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini belirterek, "Bu karanlık geceyi aydınlatan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Işın, mesajında 15 Temmuz'un yalnızca bir direniş gecesi olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin demokrasiye ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının sembolü olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın sokaklara döküldüğünü hatırlatan Işın, bu duruşun tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain saldırısına karşı gösterilen direnişin, milletin birlik ve beraberliğinin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Vali Işın, "Tankların önüne siper olan, hain kurşunlara göğüs geren kahramanlarımız, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun her türlü engele karşı galip geleceğini tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

15 Temmuz gecesi kadın, erkek, yaşlı, genç demeden herkesin tek yürek olduğunu belirten Vali Işın, bu direnişin şanlı tarihe altın harflerle yazıldığını ifade ederek, "Bu kahramanlık destanı geleceğe bırakacağımız en büyük miraslardan biridir" diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Işın, bu ruhun Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Vali Işın mesajını şu sözlerle tamamladı: "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum." - KÜTAHYA