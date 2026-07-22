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Düzce Valisi Makas’tan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde gazilere ziyaret

Düzce Valisi Makas’tan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde gazilere ziyaret
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi’ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi, onların talep ve görüşlerini dinledi ve fedakarlıkları için şükranlarını sundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Vali Mehmet Makas, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'ni ziyaret etti. Cedidiye Mahallesi'ndeki dernek binasında gazilerle bir araya gelen Vali Makas, kahraman gazilerle sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi. Gazilerin vatan için gösterdiği fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Makas, şükran duygularını ifade etti.

Ziyarette, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine dikkat çeken Vali Makas, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarken, hayatta olan gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. Vali Makas'ın ziyareti, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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