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Vali Masatlı ve Eşi Sevgi Evlerinde Çocuklarla Bayram Sevinci Yaşadı

Vali Masatlı ve Eşi Sevgi Evlerinde Çocuklarla Bayram Sevinci Yaşadı
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı'nda sevgi evlerini ziyaret ederek çocukların bayram sevincine ortak oldu ve 'Yüreğimizdeki Işık' projesi ile afetzede çocukların hayatlarına dokunmaya devam etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı sevgi evlerini ziyaret ederek çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Göreve geldiği günden itibaren bölgede yaşayan afetzede çocukların hayatlarına dokunmak için 'Yüreğimizdeki Işık' projesini hayata geçiren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ramazan Bayramı'nda çocukları unutmadı. Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Antakya ve İskenderun ilçesinde bulunan sevgi evlerini ziyaret ederek çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Bayramın gerçek ruhunun, bereketinin çocukların tebessümünde saklı olduğunu unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Masatlı, görevli personelin de bayramını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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