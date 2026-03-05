Vali Masatlı, muhtarla iftarda bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kent genelinde görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayını rahmet, bereket ve paylaşma ikliminde Hatay'da kurulan iftar sofralarında yaşatılıyor. Muhtarla birlikte yaptığı iftar programının ardından konuşan Vali Masatlı; asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerden sonra yürütülen çalışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet koordinasyonunda hayata geçirilen yatırım ve projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, Hatay'ın tarih boyunca olduğu gibi dokuzuncu kez bir anka kuşu misali küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayarak, yeniden imar ve ihya sürecinin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Deprem sürecinde muhtarların üstlendiği sorumluluğa özel bir yer ayıran Vali Masatlı; afet anında ve sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının süratle tespiti, kamu hizmetlerinin en ücra noktalara kadar ulaştırılması ve toplumsal dayanışma ruhunun diri tutulması noktasında gösterilen gayretin son derece kıymetli olduğunu belirterek"Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmamayı seçtik " dedi.

Okunan duaların ve yapılan sohbetlerin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı