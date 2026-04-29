Vali Makas'tan kazada şehit olan polis için başsağlığı mesajı

Düzce Valisi Mehmet Makas, İzmir'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Serkan Hızlı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan Hızlı Bornova'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

