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Eskişehir Valisi ve eşi, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle buluştu

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Anneler Günü'nde şehit anneleriyle bir araya geldi. Vali Aksoy, şehit annelerine çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı ve şehitlerin önemini vurguladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Anneler Günü'nde şehit anneleri ile bir araya geldi.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri ile ailelerinin onuruna verilen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya katılan Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, şehit aileleri ile yakından ilgilenirken, şükran duygularını ileterek Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit anneleri ile tek tek ilgilenerek çiçek takdim eden Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, "Bugün bu bayrak altında özgürce yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların vermiş olduğu mücadeleler bugün bizim bu ülkede bu bayrak altında rahatça yaşamamızı sağlıyor. Böylesine önemli bir günde onların evlatlarının yerini dolduramayız ama onların adına da olsa sizlerin Anneler Günü'nü kutlamak adına bu organizasyonda bir araya geldik. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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