Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yapılan çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'dan bilgiler aldı. Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği görevine atanan İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR