Vali Hamza Aydoğdu, Yeni Hastane Binasını İnceledi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binasını inceleyen Vali Aydoğdu, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni hizmet binasını inceledi.
Vali Aydoğdu'ya İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik etti.
Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu yetkililerden bilgi aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel