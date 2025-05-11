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Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Anneler Günü mesajı; "Anne sevgisi toplumsal yapının ruhunu besleyen eşsiz bir değerdir"

Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Anneler Günü mesajı;
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin toplumun temelini oluşturan en kıymetli yapı taşları olduğunu vurguladı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin toplumun temelini oluşturan en kıymetli yapı taşları olduğunu vurguladı.

Vali Hacıbektaşoğlu mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, aile kurumunun güçlendirilmesine verilen önemi gözler önüne serdiğini belirtti. Ailenin merkezinde yer alan annelerin, sevgi, merhamet ve fedakarlıklarıyla sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da en kıymetli değerleri arasında bulunduğunu ifade etti.

"Anne sevgisi, hayatın her anına anlam katan, bireyin karakterini şekillendiren ve toplumsal yapının ruhunu besleyen eşsiz bir değerdir" diyen Vali Hacıbektaşoğlu, annelerin sadece evlat yetiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda bir milletin geleceğini yoğurduğunu, değerlerini yaşattığını ve kuşaklar arasında manevi bir köprü kurduğunu vurguladı.

Annelerin sabrı, şefkati ve özverisinin aileden başlayarak topluma yayılan huzurun temelini oluşturduğuna dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, "Kültürümüzün taşıyıcısı olan annelerimiz, gelenek ve göreneklerimizi yeni nesillere aktararak toplumsal hafızamızı canlı tutmaktadır. Kimi zaman öğretmen, kimi zaman rehber, kimi zaman da sarsılmaz bir sığınak olarak hayatın her alanında en ön safta yer alırlar" dedi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, mesajının sonunda başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Vatan uğruna evlatlarını toprağa veren aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve emanetlerine gönülden sahip çıkan kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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