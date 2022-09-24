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Vali Gürel şehit ailelerinin evine misafir olmaya devam ediyor

Yerel Haberler

Vali Gürel şehit ailelerinin evine misafir olmaya devam ediyor

Karabük Valisi Fuat Gürel şehit ailelerinin evlerine misafir olmaya devam ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel şehit ailelerinin evlerine misafir olmaya devam ediyor.

Vali Fuat Gürel 1985 yılında şehit olan Şehit P. Er Mustafa Köklü'nün kardeşi Yunus Köklü ile 1968 yılında şehit olan Şehit Topçu Onbaşı Mehmet Kandemir'in oğlu Kamil Kandemir ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, şehitlerin hakkının ne yapılsa ödenemeyeceğini ifade ederek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri devletimize ve bizlere emanet. Şehitlerimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edindiler. Bizlerde dün ve bugün olduğu gibi şehitlerimizin kutsal emanetlerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehit P. Er Mustafa Köklü'nün de yeğeni olan Karabük Baro Başkanı Av. Emrah Köklü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu'nun eşlik ettiği ziyaretlerde şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kandemir Karabük Yerel Haberler

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