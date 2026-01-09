Haberler

Vali Sözer Gölpazarı MYO'da öğrencilerle bir araya geldi

Vali Sözer Gölpazarı MYO'da öğrencilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek kariyer planlaması ve üniversite hayatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'da eşlik etti. Gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Vali Sözer, üniversite hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mezuniyet sonrası meslek hayatı, kariyer planlaması ve çalışma yaşamına dair tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Sözer, öğrencilerin eğitim süreçleri, beklentileri ve hedeflerine yönelik görüşlerini de dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Öğrencilerimizin yalnızca mesleki bilgiyle değil; iletişim, sorumluluk ve disiplin gibi alanlarda da kendilerini geliştirmeleri, kariyer yolculuklarında onları bir adım öne taşıyacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü geliştirmelerinin kariyer süreçlerinde önemli katkılar sağlayacaktır. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dileyen Sözer, gençlere çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor