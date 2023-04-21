Vali Epcim: 'Ramazan Bayramı'nın tüm İslam âlemine hayır ve iyilikler getirmesini diliyorum'

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayır ve iyilikler getirmesini diliyorum" dedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayır ve iyilikler getirmesini diliyorum" dedi.

Vali Epcim bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde, kalplerimiz sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla dolu. Bu mübarek günlerde, birbirimizi affetmek, hoşgörülü olmak ve birlikte güzel anılar biriktirmek için önemli bir fırsat yakalıyoruz. Birkaç ay önce yaşadığımız deprem felaketi hala hafızalarımızda taze. Bu felaketle birlikte, gördük ki acı ve zorluklar, tüm insanları bir araya getirerek dayanışmayı ve sevgiyi arttırıyor.

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde, Bayburt halkının birlik ve beraberlik içinde hareket ederek olağanüstü bir çaba sarf ettiğini gördük. Bu olayda kaybettiğimiz hayatlar için dua ediyor ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Aynı zamanda, Bayburt halkının birlikte hareket ederek, deprem sonrası yıkılan binaları yeniden inşa etmek için büyük bir çaba sarf ettiğine ve Şehrimizdeki afetzede vatandaşlarımızın her daim yanında olmalarına da şahit olduk. Bu dayanışmanın ve çabanın, şehrimizin daha da güçlenmesine ve geleceğe daha umutlu bakmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

Bu Ramazan Bayramı'nı, bir yandan sevgi, saygı ve hoşgörü dolu bir şekilde kutlarken, diğer yandan da, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde kaybettiğimiz hayatları ve onların yakınlarını unutmadan, dualarımızı eksik etmemeliyiz.

Bu vesileyle başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine hayır ve iyilikler getirmesini diliyor, Yüce Allah'tan yapılan ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum." - BAYBURT