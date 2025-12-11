Elektrik dağıtım hizmetleri değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentte enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde görmek ve kurum personeliyle bir araya gelmek amacıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Kurum binasına gelişinde İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım ve personel tarafından karşılanan Vali Eldivan, çalışanlarla tek tek selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında enerji hizmetlerinin şehir yaşamındaki kritik önemine vurgu yapan Vali Eldivan, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte elektrik hatlarının bakımının, olası arızaların önlenmesinin ve kesintisiz enerji arzının daha da hassas bir konu haline geldiğini ifade etti. Enerji dağıtımında gösterilen çabanın vatandaşların günlük yaşantısına doğrudan yansıdığına dikkat çeken Vali Eldivan, sahada görev yapan teknik personelin her koşulda hizmet vermek için büyük fedakarlıkla çalıştığını belirtti.

Vali Eldivan, Aras Edaş'ın Bayburt genelinde yürüttüğü yatırımlar, bakım-onarım çalışmaları, altyapı iyileştirme projeleri ve il genelindeki enerji talebine yönelik çözümler hakkında İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım'dan kapsamlı bilgi aldı. Yıldırım, kurum olarak şehirde elektrik hatlarının modernizasyonu, kesintilerin en aza indirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Personelin sorularını dinleyen ve önerilerini değerlendiren Vali Eldivan, enerji sektöründeki koordinasyonun ve kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - BAYBURT