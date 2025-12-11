Haberler

Elektrik dağıtım hizmetleri değerlendirildi

Elektrik dağıtım hizmetleri değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, enerji altyapısının güçlendirilmesi için Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, kış aylarında enerji arzının sürekliliği ve altyapı iyileştirmeleri hakkında bilgi aldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentte enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde görmek ve kurum personeliyle bir araya gelmek amacıyla Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Kurum binasına gelişinde İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım ve personel tarafından karşılanan Vali Eldivan, çalışanlarla tek tek selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında enerji hizmetlerinin şehir yaşamındaki kritik önemine vurgu yapan Vali Eldivan, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte elektrik hatlarının bakımının, olası arızaların önlenmesinin ve kesintisiz enerji arzının daha da hassas bir konu haline geldiğini ifade etti. Enerji dağıtımında gösterilen çabanın vatandaşların günlük yaşantısına doğrudan yansıdığına dikkat çeken Vali Eldivan, sahada görev yapan teknik personelin her koşulda hizmet vermek için büyük fedakarlıkla çalıştığını belirtti.

Vali Eldivan, Aras Edaş'ın Bayburt genelinde yürüttüğü yatırımlar, bakım-onarım çalışmaları, altyapı iyileştirme projeleri ve il genelindeki enerji talebine yönelik çözümler hakkında İl Koordinatörü Bünyamin Yıldırım'dan kapsamlı bilgi aldı. Yıldırım, kurum olarak şehirde elektrik hatlarının modernizasyonu, kesintilerin en aza indirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Personelin sorularını dinleyen ve önerilerini değerlendiren Vali Eldivan, enerji sektöründeki koordinasyonun ve kurumlar arası iş birliğinin önemine değinerek, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı

Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
title