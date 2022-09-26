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Vali Çuhadar, 4 katlı Demirkale Mağaralarını inceledi

Yerel Haberler

Vali Çuhadar, 4 katlı Demirkale Mağaralarını inceledi

Adıyaman'ın Zey (İndere) köyünde bulunan 4 katlı Demirkale Mağaraları tarihi dokusuyla kendine hayran bırakıyor.

Adıyaman'ın Zey (İndere) köyünde bulunan 4 katlı Demirkale Mağaraları tarihi dokusuyla kendine hayran bırakıyor.

Adıyaman merkeze bağlı Zey köyündeki İndere Kanyonu üzerinde bulunan 4 katlı Demirkale Mağarasını Vali Mahmut Çuhadar ziyaret etti. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'ın eşlik ettiği ziyarette, Adıyaman'da ki en ilginç yapılar arasında yer alan mağaralar hakkında bilgi edindi.

Vali Mahmut Çuhadar, yüzlerce yıllık geçmişi, tarihi dokusu, eşsiz tabiat ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan Demirkale mağaralarının çok güzel olduğuna işaret etti.

Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2010 yılında birinci derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillen mağaraların Ortaçağ döneminde kayalar oyularak yapıldığı biliniyor. Yaklaşık 2 bin yıllık mağaralar mesken, işlik, sarnıç, değirmen gibi mekanlar olarak Roma Döneminde de kullanıldığı biliniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Çuhadar Mehmet Alkan Adıyaman Yerel Haberler

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