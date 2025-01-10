Denizli Valisi Coşkun'dan 10 Ocak İdareciler Günü Mesajı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Fedakarca görevlerini ifa eden mülki idare amirlerimizin, ilerleyen süreçte de yılmadan, yorulmadan, adaletle şefkatle hizmet etmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır" dedi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 10 Ocak İdareciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Ömer Faruk Coşkun mesajında; "Devletimiz ile milletimiz arasında köprü görevi gören, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması için özveriyle çalışan mülki idare Amirlerimizin "10 Ocak İdareciler Günü'nü "tebrik ediyorum. "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" düsturuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği ile refahı için fedakarca görevlerini ifa eden mülki idare amirlerimizin, ilerleyen süreçte de yılmadan, yorulmadan, adaletle şefkatle hizmet etmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit olan ve ahirete irtihal eden mülki idare amirlerimizi rahmetle anıyor, bütün meslektaşlarımızın 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dileklerimi iletiyorum" dedi. - DENİZLİ