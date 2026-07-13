Çocukların dondurma isteğine Vali Aygöl kayıtsız kalmadı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından paylaşım yapan çocukların dondurma isteğine kayıtsız kalmadı. Yaklaşık 150 öğrenciyle düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde TÜGVA Tunceli sosyal medya hesabından, "Tunceli Valisi Şefik Aygöl bu gönderiye yorum yaparsa Barış başkandan tüm çocuklara dondurma hediye" şeklinde paylaşım yapıldı. Vali Aygöl paylaşıma, "Barış başkan ve tüm çocukları tebrik ediyorum, ayrıca dondurmalar bizden" yanıtını verdi. Bunun üzerine Hürriyet Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Aygöl, yaklaşık 150 çocukla bir araya geldi. Çocuklara dondurma ikram edilen etkinlikte çeşitli oyunlar da oynanırken, ip çekme yarışında renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı