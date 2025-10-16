Haberler

Vali Çiftçi, Öğrencilerle Fidan Dikim Etkinliği Düzenledi

Vali Çiftçi, Öğrencilerle Fidan Dikim Etkinliği Düzenledi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çevre bilincinin kazandırılması amacıyla Ömer Duygun İlkokulu'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Çocuklara doğayı korumanın önemini anlatarak, dikilen her fidanın geleceğe umut bıraktığını ifade etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması ve doğa sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla Ömer Duygun İlkokulunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Öğrencilerle birlikte sarıçam, huş ve mavi ladin fidanlarını toprakla buluşturan Vali Çiftçi, çocuklara doğayı korumanın ve çevreye sahip çıkmanın milli bir görev olduğunu anlattı.

Vali Çiftçi, "Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir nefes, bir umuttur. Bugün toprağa emanet ettiğimiz bu fidanlar, yarının güçlü Türkiye'sinin yeşeren umutları olacak" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
