Vali Çiftçi'den taziye ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni merhume Ülkühan Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Ziyaret kapsamında, merhumenin eşi Mecidiye Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Atmaca'ya başsağlığı dileklerini ileten Sayın Valimiz, merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığında bulundu " denildi.

Vali Mustafa Çiftçi, ayrıca bir süredir tedavi görmekteyken vefat eden Palandöken Şehitler Mahallesi Muhtarı Sefa Hidişoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. - ERZURUM