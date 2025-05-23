Vali Çiftçi, 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Programı'na Katıldı

Vali Çiftçi, 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Programı'na Katıldı
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Programı ve Ağaç Dikim Etkinliği'nde, 60 yaş üzeri öğrenciler müzik ve şiir performansları sergiledi. Etkinlikte eğitimcilere teşekkür belgeleri verildi ve fidan dikimi yapıldı.

Vali Mustafa Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Programı ve Ağaç Dikim Etkinliği'ne katıldı.

ETÜ Yaşam Merkezi 2 Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından, 60+ Tazelenme Üniversitesi tanıtım videosu ile devam etti. Program kapsamında, 60 yaş üzeri öğrenciler solo ve koro müzik performansları ile şiir dinletileri sundu.

Program sonunda, 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne gönüllü katkı sunan eğitimcilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, kampüs alanında gerçekleştirilen fidan dikimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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