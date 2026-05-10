Vali Çelik, şehit annelerini ağırladı

Bingöl Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini valilik konutunda misafir etti. Programda şehit anneleriyle yakından ilgilenen Vali Cahit Çelik, yaptığı konuşmada, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade etti. Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Çelik, gösterdikleri sabır ve fedakarlık dolayısıyla tüm şehit annelerine teşekkür etti.

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayan Çelik, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Program, şehit anneleriyle yapılan sohbet ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİNGÖL

