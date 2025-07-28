Vali Çelik, Minas Yaylası'ndaki Hayvancılıkla İlgili Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali Çelik, Minas Yaylası'ndaki Hayvancılıkla İlgili Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, Minas Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya gelerek koyun kırkımına katıldı ve Yörük kültürü hakkında bilgi aldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin Sulucaova Köyü sınırlarında yer alan Minas Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaylada koyun kırkımına katılan Vali Çelik, Yörük çadırında çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti, talepleri yerinde dinledi. Çocukların neşesi, Yörüklerin samimiyeti ve doğayla iç içe geçen ziyaretten yayla sakinleri büyük memnuniyet yaşadı. Çadırda kurulan sofraya misafir edilen Vali Çelik, yayladaki emek dolu yaşamın bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yayla sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Çelik, misafirperverliklerinden dolayı yayla sakinlerine teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polis ateş açarak durdurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.